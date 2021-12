Vaccino, protezione cala «al 39% dopo 5 mesi». Monitoraggio Iss: No vax a rischio morte 16 volte più di chi ha tre dosi (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Vaccino continua ad essere l'unica arma per prevenire i contagi Covid. Lo dice l'ultimo Report integrale dell'Iss: il rischio di morire di un non vaccinato è 16,6 volte maggiore rispetto a un... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilcontinua ad essere l'unica arma per prevenire i contagi Covid. Lo dice l'ultimo Report integrale dell'Iss: ildi morire di un non vaccinato è 16,6maggiore rispetto a un...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro - #ISS: “Aver fatto la #terzadose di #vaccino fa crescere notevolmente la protezione sia in termini… - RaiNews : L'efficacia del #vaccino scende dal 74% al 39%, con il booster tocca il 93% - SkyTG24 : Ad affermarlo è uno studio reso noto dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito - Sweenytapi : RT @valy_s: #Covid19 Il Pres. Ordine Medici si oppone al rientro in corsia di medici non-vaccinati col tampone.. “perché solo il VACCINO OF… - infoitinterno : Quanta protezione in più offre la terza dose di vaccino Covid -