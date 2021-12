Vaccino covid ai bambini: ecco perché è importante farlo (Di sabato 11 dicembre 2021) Tra pochi giorni anche in Italia inizierà la campagna vaccinale per i bambini di età compresa fra i 5 e 11 anni. L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato il “Primo piano” per combattere tutte le fake news che circolano sul Vaccino anti-covid ai bambini. Vaccino covid ai bambini: il 16 dicembre iniziano le prime inoculazioni Leggi su periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Tra pochi giorni anche in Italia inizierà la campagna vaccinale per idi età compresa fra i 5 e 11 anni. L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato il “Primo piano” per combattere tutte le fake news che circolano sulanti-aiai: il 16 dicembre iniziano le prime inoculazioni

Advertising

DavidPuente : Molti non si vaccinano perché hanno paura, alimentata anche da alcuni personaggi. Paragone ha ospitato uno che defi… - DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - myrtamerlino : Da una parte chi si improvvisa infettivologo, medico, virologo senza avere alcuna conoscenza scientifica, dall'altr… - LeoGoatJames : RT @MediasetTgcom24: Vaccino Covid ai bambini, l'Iss risponde a tutti i dubbi (e smonta le fake news) #vaccinobimbi - BSanturbano : RT @Marilena_Favale: Morto di covid dopo 3 dosi di vaccino -