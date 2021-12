Vaccino bimbi 5-11 anni | si parte il 16 dicembre | effetti collaterali e fake news | cosa c’è da sapere

(Di sabato 11 dicembre 2021)anti-covid per la fascia 5-11, siil 16. Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi, fail commissario straordinario all’emergenza coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, in una nota inviata alle Regioni e alle Province autonome. Intanto sono arrivate anche una serie di Faq dadell’Istituto superiore di sanità per rispondere a paure e dubbi. Bambini con priorità e dove vaccinarli “La struttura commissariale ha già programmato la distribuzione della prima quota di dosi dela uso pediatrico destinate all’Italia (circa 1,5 milioni di dosi), disponibili a partire dal prossimo 152021, cui seguiranno successivi approvvigionamenti a partire da gennaio 2022?, si legge. ...

Ilanche neisi è mostrato efficace nel ridurre di circa il 91% il rischio di infezione. Per i bambini si userà Pfizer Ilpediatrico approvato dall'Ema, Pfizer - Biontech, ha lo ...... previsto per il 22 dicembre, delle vaccinazioni per itra i 5 e gli 11 anni. "La fascia ... Se ilviene somministrato ai bambini della fascia di età superiore, poi, i più piccoli possono ...Lunedì al via le prenotazioni per gli under 12, prime dosi da giovedì . Si parte dall’hub di Rimini, da fine mese iniezioni anche a Riccione ...Il giorno delle vaccinazioni anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni si avvicina. Le prenotazioni sul portale Salute Lazio aprono il 13 dicembre alle ore 16, le somministrazioni il 16. I più picco ...