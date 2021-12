Vaccino bambini, Emiliano: “Pediatri sono un punto di riferimento” (Di sabato 11 dicembre 2021) BARI – “Dal 16 dicembre cominceremo a vaccinare i bambini e le bambine dai 5 anni compiuti in su. Si tratta di una scelta libera, che le famiglie devono affrontare in modo responsabile e considerando i pericoli che il virus comporta per i bambini e le bambine. Il mio consiglio è quello di parlare con i Pediatri, che sono un punto di riferimento per le famiglie e i loro piccoli”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo l’incontro avuto con i Pediatri pugliesi. Un incontro che il presidente ha organizzato per parlare direttamente con loro e ringraziarli in vista dell’avvio della campagna vaccinale anti Covid per la fascia di età Pediatrica 5-11 anni dal 16 dicembre prossimo. Altissima la partecipazione dei medici, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) BARI – “Dal 16 dicembre cominceremo a vaccinare ie le bambine dai 5 anni compiuti in su. Si tratta di una scelta libera, che le famiglie devono affrontare in modo responsabile e considerando i pericoli che il virus comporta per ie le bambine. Il mio consiglio è quello di parlare con i, cheundiper le famiglie e i loro piccoli”. Così il presidente della Regione Puglia Michele, dopo l’incontro avuto con ipugliesi. Un incontro che il presidente ha organizzato per parlare direttamente con loro e ringraziarli in vista dell’avvio della campagna vaccinale anti Covid per la fascia di etàca 5-11 anni dal 16 dicembre prossimo. Altissima la partecipazione dei medici, ...

