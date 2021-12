Vaccino anti-Covid, Iss: “Dopo 5 mesi l’efficacia cala dal 75 al 44%” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, l’efficacia del Vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Ad affermarlo è l’Istituto superiore di sanità nel report esteso sul Covid-19. LEGGI ANCHE: Revoca temporanea del Green pass per i positivi al Covid: il Ministero al lavoro col L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) “cinquedal completamento del ciclo vaccinale,delnel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 75% al 44%”. Ad affermarlo è l’Istituto superiore di sanità nel report esteso sul-19. LEGGI ANCHE: Revoca temporanea del Green pass per i positivi al: il Ministero al lavoro col L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DavidPuente : Molti non si vaccinano perché hanno paura, alimentata anche da alcuni personaggi. Paragone ha ospitato uno che defi… - DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - HuffPostItalia : Iss: 'L’efficacia del vaccino anti-Covid cala dal 74% al 39% dopo 5 mesi' - fabriziobertos : RT @HuffPostItalia: Iss: 'L’efficacia del vaccino anti-Covid cala dal 74% al 39% dopo 5 mesi' - FuoriIncuboUe : RT @Viola51872594: Vaccino mRNA.... Inizialmente avevano assolutamente negato gli effetti collaterali!Non è naturalmente un vaccino anti Co… -