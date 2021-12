Vaccino ai bambini, a confronto le scelte dei politici: cauti Meloni e Salvini. Ecco i favorevoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Vaccino anti-Covid ai bambini per la fascia 5-11 anni, si parte il 16 dicembre. Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi. Un tema bollente che in questi giorni è molto dibattuto e che vede i genitori in prima linea a dover valutare se vaccinare o no i propri figli. In queste ore sono arrivate anche una serie di Faq da parte dell’Istituto superiore di sanità per rispondere a paure e dubbi. Un tema che coinvolge anche i politici: c’è chi spinge a far vaccinare i bambini e chi invita alla massima prudenza e ad aprire un dibattito serio. Vaccino ai bambini, Meloni: « Ci vado molta cauta» Giorgia Meloni invita alla cautela. «Io ho una bimba di 5 anni, io sono una persona che guarda i dati empirici. Sulla vaccinazione Covid di mia figlia vado ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021)anti-Covid aiper la fascia 5-11 anni, si parte il 16 dicembre. Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi. Un tema bollente che in questi giorni è molto dibattuto e che vede i genitori in prima linea a dover valutare se vaccinare o no i propri figli. In queste ore sono arrivate anche una serie di Faq da parte dell’Istituto superiore di sanità per rispondere a paure e dubbi. Un tema che coinvolge anche i: c’è chi spinge a far vaccinare ie chi invita alla massima prudenza e ad aprire un dibattito serio.ai: « Ci vado molta cauta» Giorgiainvita alla cautela. «Io ho una bimba di 5 anni, io sono una persona che guarda i dati empirici. Sulla vaccinazione Covid di mia figlia vado ...

istsupsan : ??Inizia la campagna vaccinale per i bambini under 12 ??Il #vaccino da somministrare è a mRna, è sicuro ed è stato… - MediasetTgcom24 : Covid, Olanda autorizza vaccino per bambini tra i 5 e gli 11 anni #Olanda - NicolaPorro : #Vaccino ai bambini, La #Gismondo sgancia la bomba durante un convegno ?? - COVIDbot_ITA : RT @istsupsan: ??Inizia la campagna vaccinale per i bambini under 12 ??Il #vaccino da somministrare è a mRna, è sicuro ed è stato approvat… - marcoranieri72 : RT @LucioMalan: La virologa Gismondi: “Per il vaccino ai bambini aspettiamo elementi certi” Persino AIFA dice che non ci sono elementi suff… -