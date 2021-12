Vaccini: Lazio, ieri nuovo record, 61.015 somministrazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) "Nel Lazio la campagna di vaccinazione sta andando avanti speditamente, ieri vi sono state 61.015 dosi somministrate (+10% rispetto alla settimana precedente). I richiami ad oggi sono oltre 1 milione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) "Nella campagna di vaccinazione sta andando avanti speditamente,vi sono state 61.015 dosi somministrate (+10% rispetto alla settimana precedente). I richiami ad oggi sono oltre 1 milione ...

Advertising

TG24info : Regione – Covid, D’Amato: “Ieri nuovo record di vaccinazioni” | - AgostinoBianchi : @ambragaravaglia @sapi_enza nel Lazio i vaccini (e le terze dosi) te li tirano dietro dopo i 5 mesi ... La penuria c'era ad inizio anno. - dariocurcio5 : #COVID19 Balzo contagi in #Italia. Superata quota 20mila in un giorno. Mai così tanti da Aprile 2021. Pronte le res… - Paolo__33 : @AnastasiaLatini @ghibellino01 @nunziapenelope @il_cappellini @SaluteLazio Il Lazio non ha fatto nessun miracolo su… - DEMY1958 : Vaccini, nel Lazio al via da lunedì la campagna anti Covid per bimbi da 5 a 11 anni: sul portale i punti di somministrazione -