Vaccini | Iss | «Dopo 5 mesi l’efficacia cala dal 74% al 39%» Chi è senza vaccino rischia di morire 16 volte di più

Leggi su open.online

(Di sabato 11 dicembre 2021)deianti Covid scende dal 74 per cento al 39 per centodal completamento del ciclo vaccinale. A rilevarlo è l’Istituto superiore di sanità nel suo report settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia.scende ma rimane comunque elevata nel prevenire invece i casi di malattia severa, «in quantonei vaccinati con ciclo completo da meno di cinqueè pari al 93 per cento rispetto ai non vaccinati. Mentre si posiziona all’84 per cento nei vaccinati con ciclo completo da oltre cinque». Il report Iss segnala poi un incremento delnel prevenire infezione e casi di malattia severa nei soggetti immunizzati con la terza dose dal 77 per cento al 93 per cento. Il ...