Vaccini a mRna, nuovo allarme dei cardiologi Usa (Di sabato 11 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Negli Stati Uniti i vaccinati con due dosi sono fermi al 60%, il 40% quindi della popolazione se ci fosse il Green Pass come da noi non potrebbe salire sulla metropolitana, treno, autobus, entrare in locali pubblici e neanche lavorare senza fare tamponi ogni due giorni. Ma appunto, dato che si tratterebbe di escludere il 40% degli americani, il governo Biden non impone nessun Green Pass all’italiana (o all’ austriaca). Questo fatto che gli americani hanno in pratica smesso di vaccinarsi da alcuni mesi è accuratamente celato ai telespettatori o ai lettori di giornali italiani. Non si sente praticamente più parlare di come vada la vaccinazione in America o le misure di obbligo vaccinale di Biden. Come si può leggere sui giornali americani ogni settimana ci sono tribunali a livello di stato o federali che bloccano i cosiddetti “mandati vaccinali” per ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 dicembre 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Negli Stati Uniti i vaccinati con due dosi sono fermi al 60%, il 40% quindi della popolazione se ci fosse il Green Pass come da noi non potrebbe salire sulla metropolitana, treno, autobus, entrare in locali pubblici e neanche lavorare senza fare tamponi ogni due giorni. Ma appunto, dato che si tratterebbe di escludere il 40% degli americani, il governo Biden non impone nessun Green Pass all’italiana (o all’ austriaca). Questo fatto che gli americani hanno in pratica smesso di vaccinarsi da alcuni mesi è accuratamente celato ai telespettatori o ai lettori di giornali italiani. Non si sente praticamente più parlare di come vada la vaccinazione in America o le misure di obbligo vaccinale di Biden. Come si può leggere sui giornali americani ogni settimana ci sono tribunali a livello di stato o federali che bloccano i cosiddetti “mandati vaccinali” per ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini mRna Novavax, a gennaio arriva il nuovo vaccino che può convincere gli scettici ... cioè fatte con vaccini diversi da quelli usati per le prime somministrazioni. E, l'eterologa, non ... Diverso sia da quelli di Pfizer - BionTech e di Moderna che si basano sulla tecnica mRna la quale - ...

Efficace, sicuro, usato su 3 milioni di bimbi. Fake news sui baby - sieri smontate dall'Iss ... Pfizer - Biontech, ha lo stesso principio attivo di quello per gli adulti, mRna, ma la dose è un ... Tutti i farmaci e tutti i vaccini presentano un rischio di effetti collaterali e per i vaccini anti ...

Michele Maio: La doppia vita dei vaccini mRna left Vaccini a mRna, nuovo allarme dei cardiologi Usa Oltre a questi dati ufficiali di segnalazioni di danni seri e decessi susseguenti alla vaccinazione ci sono però anche gli studi che si stanno accumulando sul meccanismo con cui i vaccini a mRNA di ...

Cosa cambia con Moderna e Pfizer? Si dovrebbe chiamare Nuvaxovid il nuovo vaccino - molto diverso da quelli che conosciamo - che a giorni sarà approvato dall'Ema, l'Autorità europea di controllo dei farmaci.

