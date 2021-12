Vaccinazioni anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni: da domenica 12 al via le prenotazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle Vaccinazioni anti Covid-19 in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevacciniCovid.regione.lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare. PERCORSI DEDICATI A FAMIGLIE E bambini “In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle-19 in favore deidai 511di età. Lepartiranno la mattina di12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccini.regione.lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare. PERCORSI DEDICATI A FAMIGLIE E“In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garre ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale ...

