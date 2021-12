Usa, tornado: 5 Stati colpiti. Kentucky: quasi 100 morti. Biden: tragedia inimmaginabile (Di sabato 11 dicembre 2021) Almeno 19 i devastanti tornado nel Midwest nelle ultime 5 ore. In Kentucky colpito uno stabilimento di Amazon Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 dicembre 2021) Almeno 19 i devastantinel Midwest nelle ultime 5 ore. Incolpito uno stabilimento di Amazon

Advertising

NWSSPC : 11:02pm CST #SPC_Watch WW 559 TORNADO IL IN KY MO 110500Z - 111100Z, #ilwx #inwx #kywx #mowx,… - NWSSPC : 7:48pm CST #SPC_Watch WW 557 TORNADO IL IN 110145Z - 110800Z, #ilwx #inwx, - NWSSPC : 5:22pm CST #SPC_Watch WW 553 TORNADO IL MO 102320Z - 110500Z, #ilwx #mowx, - GianenricoCeres : La cura idonea per gli USA a giorni alterni e magari cambiano parere in merito al cambiamento climatico e l'inquina… - TelevideoRai101 : Usa,tornado su magazzino Amazon:2 morti -