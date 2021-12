Usa, spunta documento segreto. Si progettava un golpe pro Trump (Di sabato 11 dicembre 2021) L'ex capo dello staff di Donald consegna il documento segreto al comitato di inchiesta: c'era un progetto di golpe prevedeva una dichiarazione di emergenza nazionale da parte di Trump per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 dicembre 2021) L'ex capo dello staff di Donald consegna ilal comitato di inchiesta: c'era un progetto diprevedeva una dichiarazione di emergenza nazionale da parte diper impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio Segui su affaritaliani.it

