Usa, serie di tornado su 6 stati. Kentucky teme fino a 100 morti (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono impressionanti le immagini che arrivano dai social dei tornado che si sono abbattuti negli stati Uniti in sei stati, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi e Tennessee lasciandosi ...

meteogiornaleit : METEO negli USA: serie di TORNADO, decine di VITTIME. Crolla un centro AMAZON. E’ devastante - Pasquino70 : RT @ultimenotizie: Si temono 100 morti in Usa dopo il passaggio di una serie di potenti tornado che, inusuali per durata e periodo dell'ann… - ultimenotizie : Si temono 100 morti in Usa dopo il passaggio di una serie di potenti tornado che, inusuali per durata e periodo del… - NosapaiD : RT @fanpage: La serie di potenti tornado, inusuali per durata e periodo dell'anno, ha lasciato una scia di distruzione in molti Paesi. Vi è… - ultimenews24 : Si temono 100 morti in Usa dopo il passaggio di una serie di potenti tornado che, inusuali per durata e periodo del… -