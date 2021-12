Usa, potenti tornado colpiscono cinque Stati: le immagini della spaventosa tromba d’aria (video) (Di sabato 11 dicembre 2021) Si temono cento morti negli Stati Uniti dopo il passaggio di una serie di potenti tornado che, inusuali per durata e periodo dell’anno, hanno lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in diversi Stati americani, dal Kentucky all’Arkansas. I morti accertati sono quattro, ma il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha detto all’emittente Wlky di temere che le vittime siano molte di più. «Riteniamo che il bilancio dei morti supererà le 50 persone in Kentucky, probabilmente sarà un numero più vicino a 70 o 100», ha detto il governatore descrivendo le drammatiche conseguenze del «più grave evento legato ad un tornado nella storia del Kentucky». tornado negli Usa Nel complesso sono 24 i tornado individuati in cinque Stati ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Si temono cento morti negliUniti dopo il passaggio di una serie diche, inusuali per durata e periodo dell’anno, hanno lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in diversiamericani, dal Kentucky all’Arkansas. I morti accertati sono quattro, ma il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha detto all’emittente Wlky di temere che le vittime siano molte di più. «Riteniamo che il bilancio dei morti supererà le 50 persone in Kentucky, probabilmente sarà un numero più vicino a 70 o 100», ha detto il governatore descrivendo le drammatiche conseguenze del «più grave evento legato ad unnella storia del Kentucky».negli Usa Nel complesso sono 24 iindividuati in...

