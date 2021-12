USA: per l’assalto a Capitol Hill girava un piano dettagliato per un golpe (Di sabato 11 dicembre 2021) Negli USA sviluppi su quello che è successo a Capitol Hill: pare che girasse un piano dettagliato per un vero e proprio golpe. USA, l’assalto a Capitol Hill aveva un piano dettagliato per un golpe Alla vigilia dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, era previsto un vero e proprio piano dettagliato per la ripresa del potere da parte di Donald Trump, attraverso un golpe. A consegnarlo alla commissione del Congresso che indaga sui fatti, a quanto riporta Rainews, è stato l’ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, che ha affermato di averlo ricevuto via email ma nient’altro. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Negli USA sviluppi su quello che è successo a: pare che girasse unper un vero e proprio. USA,aveva unper unAlla vigilia deldel 6 gennaio, era previsto un vero e proprioper la ripresa del potere da parte di Donald Trump, attraverso un. A consegnarlo alla commissione del Congresso che indaga sui fatti, a quanto riporta Rainews, è stato l’ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, che ha affermato di averlo ricevuto via email ma nient’altro. A ...

