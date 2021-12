Usa, l’ex capo dello staff di Trump ricevette un piano per un colpo di Stato anti-Biden prima dell’assalto al Congresso: ma lo ignorò (Di sabato 11 dicembre 2021) Un piano dettagliato, 38 pagine in Power Point per architettare quello che sarebbe dovuto essere un colpo di Stato al fine di impedire il passaggio di consegne alla Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden. È ciò che diversi senatori e membri dell’amministrazione del tycoon hanno ricevuto a pochi giorni dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, come rivelato dall’ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, che ha consegnato l’incartamento alla commissione del Congresso che indaga sui fatti post-elettorali. A preparare il piano per un golpe che sarebbe Stato senza precedenti nella storia democratica statunitense, come riportano Guardian e New York ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Undettagliato, 38 pagine in Power Point per architettare quello che sarebbe dovuto essere undial fine di impedire il passaggio di consegne alla Casa Bianca tra Donalde Joe. È ciò che diversi senatori e membri dell’amministrazione del tycoon hanno ricevuto a pochi giornia Capitol Hill del 6 gennaio scorso, come rivelato daldella Casa Bianca, Mark Meadows, che ha consegnato l’incartamento alla commissione delche indaga sui fatti post-elettorali. A preparare ilper un golpe che sarebbesenza precedenti nella storia democratica statunitense, come riportano Guardian e New York ...

