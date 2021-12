Usa, Guardian: “Piano golpe per mantenere Trump al potere” (Di sabato 11 dicembre 2021) C’era un Piano per mantenere Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il progetto di golpe prevedeva una dichiarazione di emergenza nazionale da parte di Trump per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio, il giorno in cui una folla di sostenitori del presidente uscente ha fatto irruzione nel Congresso. Il Piano, scrive il Guardian, è contenuto in un documento Power Point che l’ex capo dello staff di Trump, Mark Meadows, ha consegnato al “selected committee”, la commissione della Camera dei rappresentanti che indaga sull’assalto a Capitol Hill. Il documento s’intitola “Frodi elettorali, Interferenze straniere e opzioni per il 6 gennaio” ed elenca una serie di raccomandazioni a Trump in modo che possa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) C’era unperDonaldalla presidenza degli Stati Uniti. Il progetto diprevedeva una dichiarazione di emergenza nazionale da parte diper impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio, il giorno in cui una folla di sostenitori del presidente uscente ha fatto irruzione nel Congresso. Il, scrive il, è contenuto in un documento Power Point che l’ex capo dello staff di, Mark Meadows, ha consegnato al “selected committee”, la commissione della Camera dei rappresentanti che indaga sull’assalto a Capitol Hill. Il documento s’intitola “Frodi elettorali, Interferenze straniere e opzioni per il 6 gennaio” ed elenca una serie di raccomandazioni ain modo che possa ...

