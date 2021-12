Usa | 19 tornado colpiscono sei diversi Stati | 5 vittime ufficiali | ma per il governatore del Kentucky sono “almeno 100”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) È pesantissimo il bilancio di danni eprovvisorio dovuto alla violenta perturbazione che ha colpito seiamericani con 19che siabbattuti sulle città. Secondo quanto riferito daldel, Andy Beshear, potrebbero essere fino a 100 lenel suo Stato, alzando la precedente stima di “50” nell’arco di poche ore, come riporta Sky News. Ufficialmente, al momento,5 i corpi senza vita ritrovati dalle squadre di soccorso intervenute nelle aree più colpite: tre in Tennessee, una in Arkansas e una in Missouri. Grave la situazione proprio in Arkansas, dove, secondo quanto riporta la Cnn, uno deiha colpito anche una casa di riposo a ...