Uomini e Donne, è LUI il vero amore che Gemma Galgani non ha mai dimenticato (Di sabato 11 dicembre 2021) La dama bianca di “Uomini e Donne” parla ancora di lui, l’amore che le ha rapito il cuore e non riesce a dimenticare. Ecco chi è l’uomo della sua vita.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 dicembre 2021) La dama bianca di “” parla ancora di lui, l’che le ha rapito il cuore e non riesce a dimenticare. Ecco chi è l’uomo della sua vita.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robersperanza : Oggi nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, iI Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha voluto r… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Linkiesta : Il mondo a sessi invertiti di Chimamanda e la strana novità di leggere capolavori gratis Le cancellettiste ciancia… - carloarbini51 : RT @Pres_Casellati: Profondamente addolorata per la morte in servizio dell'assistente capo della #Poliziastradale Maurizio Tuscano, esprimo… - PocoFirstLady : RT @capulliarianna: Credo che una carrozza per sole donne sia, tra le altre cose che avete già evidenziato molto bene, un grande insulto an… -