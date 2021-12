Una vita anticipazioni: Santiago farà del male a Genoveva e a Felipe? (Di sabato 11 dicembre 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Dopo il doppio appuntamento al sabato con due puntate lunghe della soap spagnola. E come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che succederà! Lunedì 13 dicembre 2021 vedremo la prima parte dell’episodio 1288 di Acacias 38 e cercheremo anche di capire chi sono i nuovi arrivati…A quanto pare guai in vista per Marcos, con l’arrivo di Aurelio . Presto conosceremo meglio tutto quello che nasconde il Bacigalupe. Felicia non sa tante cose sul passato del suo neo marito e forse dovrebbe essere meglio informata. Intanto Cesario è stato il primo a incontrare Santiago/Ismael ad Acacias 38. Non sa che cosa voglia e pensa ancora che possa avere a che fare con l’omicidio di Marcia ma per il momento, non ha raccontato niente a nessuno di quello che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 dicembre 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una? Dopo il doppio appuntamento al sabato con due puntate lunghe della soap spagnola. E come sempre le nostreci rivelano proprio quello che succederà! Lunedì 13 dicembre 2021 vedremo la prima parte dell’episodio 1288 di Acacias 38 e cercheremo anche di capire chi sono i nuovi arrivati…A quanto pare guai in vista per Marcos, con l’arrivo di Aurelio . Presto conosceremo meglio tutto quello che nasconde il Bacigalupe. Felicia non sa tante cose sul passato del suo neo marito e forse dovrebbe essere meglio informata. Intanto Cesario è stato il primo a incontrare/Ismael ad Acacias 38. Non sa che cosa voglia e pensa ancora che possa avere a che fare con l’omicidio di Marcia ma per il momento, non ha raccontato niente a nessuno di quello che ha ...

Advertising

mengonimarco : Tanto di tutto quello che ho imparato in questi due anni di lavoro e di vita lo devo, ancora una volta, a una perso… - TIM_music : Tredici tracce, dodici inediti e una straordinaria versione spagnola, in acustica, del suo brano 'Sei di mattina'.… - GabrieleMuccino : Ho fatto da giorni la terza dose. L’ho addirittura anticipata al quinto mese piuttosto che al sesto. Perché la vita… - osm_kay : RT @AvventuraL: D: “C’è un limite, non venite a dirmi che è amicizia, è un’amicizia del cazzo! Una persona che è amica, non và in televisio… - paoloigna1 : RT @ILoveFlowers68: “Come ad un fiore appassito può bastare qualche goccia d’acqua per tornare alla vita, così ad un cuore stanco e deluso… -