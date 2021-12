Una Vita, anticipazioni 11 dicembre: ad Acacias arrivano i Quesada (Di sabato 11 dicembre 2021) Un lungo appuntamento attende i fan di Una Vita, che oggi, sabato 11 dicembre, potranno seguire le vicende degli abitanti di Acacias dalle ore 14,30 fino alle ore 16,30. Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che Sabina diventerà di colpo l'eroina del quartiere in quanto riuscirà a sventare la rapina alla bottega a colpi di scopa e tutti le faranno i complimenti. Intanto, Antonito deciderà di sottoporre al Parlamento il tema della sicurezza sulle strade, mentre Lolita si sentirà male e perderà i sensi. Nonostante abbia molta paura di imbarcarsi, Alodia, alla fine, sceglierà di seguire i Dominguez e partire per l'Argentina. A questo punto, Fabiana e Casilda le verseranno della passiflora nell'acqua e la giovane dormirà durante tutto il suo viaggio. Dal canto suo, Felipe confesserà a Genoveva che ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 dicembre 2021) Un lungo appuntamento attende i fan di Una, che oggi, sabato 11, potranno seguire le vicende degli abitanti didalle ore 14,30 fino alle ore 16,30. Ledella soap opera spagnola raccontano che Sabina diventerà di colpo l'eroina del quartiere in quanto riuscirà a sventare la rapina alla bottega a colpi di scopa e tutti le faranno i complimenti. Intanto, Antonito deciderà di sottoporre al Parlamento il tema della sicurezza sulle strade, mentre Lolita si sentirà male e perderà i sensi. Nonostante abbia molta paura di imbarcarsi, Alodia, alla fine, sceglierà di seguire i Dominguez e partire per l'Argentina. A questo punto, Fabiana e Casilda le verseranno della passiflora nell'acqua e la giovane dormirà durante tutto il suo viaggio. Dal canto suo, Felipe confesserà a Genoveva che ...

