Un terzo delle case fuori mercato con la nuova direttiva Ue sulle classe energetiche: la mappa. Legambiente: “Superbonus sia strutturale” (Di sabato 11 dicembre 2021) La Commissione Ue si accinge a rivedere la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia, con una proposta che fa discutere. Dal 2027 gli edifici pubblici che appartengono alla classe energetica più bassa (la ‘G’), dovranno passare a quella immediatamente superiore (la ‘F’), per arrivare alla ‘E’ entro il 2030. Gli edifici residenziali, invece, dovranno rientrare almeno nella classe ‘F’ dal 1° gennaio 2030 e alla classe ‘E’ dal 2033. Ma c’è un’altra novità che, in Italia, si intreccia inevitabilmente con il nodo del Superbonus al 110%: la Commissione Ue – se le anticipazioni saranno confermate – propone che dal 31 dicembre 2025 la certificazione di idoneità dell’immobile segua un modello prestabilito europeo. Così, se oggi in Italia l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), che classifica le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) La Commissione Ue si accinge a rivedere lasul rendimento energetico nell’edilizia, con una proposta che fa discutere. Dal 2027 gli edifici pubblici che appartengono allaenergetica più bassa (la ‘G’), dovranno passare a quella immediatamente superiore (la ‘F’), per arrivare alla ‘E’ entro il 2030. Gli edifici residenziali, invece, dovranno rientrare almeno nella‘F’ dal 1° gennaio 2030 e alla‘E’ dal 2033. Ma c’è un’altra novità che, in Italia, si intreccia inevitabilmente con il nodo delal 110%: la Commissione Ue – se le anticipazioni saranno confermate – propone che dal 31 dicembre 2025 la certificazione di idoneità dell’immobile segua un modello prestabilito europeo. Così, se oggi in Italia l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), che classifica le ...

