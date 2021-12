Un positivo è stato denunciato per essersi imbarcato sul volo Pescara-Bruxelles (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - Scopre di essere positivo al Covid-19 a Pescara, ma decide ugualmente di imbarcarsi sul volo che aveva prenotato per Bruxelles. La farmacia in cui ha eseguito il tampone, intuendo le sue intenzioni, avverte però le forze dell'ordine, che bloccano il volo e lo fanno scendere. E' accaduto all'aeroporto d'Abruzzo. L'uomo, un 51enne italiano residente in Belgio e domiciliato a Montesilvano, in provincia di Pescara, verra' denunciato. Il 51enne ha effettuato un test rapido in una farmacia nei pressi dell'aeroporto pescarese, risultando positivo. Nonostante ciò, ha deciso di partire. I farmacisti, insospettiti dal suo comportamento, hanno avvisato i carabinieri che hanno subito allertato la polizia di Frontiera in servizio nello scalo abruzzese. I ... Leggi su agi (Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - Scopre di essereal Covid-19 a, ma decide ugualmente di imbarcarsi sulche aveva prenotato per. La farmacia in cui ha eseguito il tampone, intuendo le sue intenzioni, avverte però le forze dell'ordine, che bloccano ile lo fanno scendere. E' accaduto all'aeroporto d'Abruzzo. L'uomo, un 51enne italiano residente in Belgio e domiciliato a Montesilvano, in provincia di, verra'. Il 51enne ha effettuato un test rapido in una farmacia nei pressi dell'aeroporto pescarese, risultando. Nonostante ciò, ha deciso di partire. I farmacisti, insospettiti dal suo comportamento, hanno avvisato i carabinieri che hanno subito allertato la polizia di Frontiera in servizio nello scalo abruzzese. I ...

