Un neozelandese si fa vaccinare 10 volte in un giorno al posto di altrettanti no vax

Ultime Notizie dalla rete : neozelandese vaccinare

Le autorità sanitarie della Nuova Zelanda hanno aperto un'indagine dopo che un uomo è stato vaccinato contro il Covid - 19 dieci volte in un solo giorno, secondo quanto riportato sabato dai media ...Lì, in quell'istante, è nato il progetto di Love your local, una piattaformadi ... Il governo della Nuova Zelanda ha fissato un obiettivo ambizioso:con due dosi il 90% della ...Il ministero della salute del paese ha affermato di prendere molto sul serio il caso. “Siamo molto preoccupati per questa situazione e stiamo lavorando con le agenzie competenti”, ha reagito la respon ...Un uomo si sarebbe fatto vaccinare dieci volte in cambio di denaro da parte di no vax. Non ci sono dati di sicurezza e sugli effetti di così tante dosi ...