Un giorno in pretura: stasera su Rai3 la morte di Dj Fabo (Di sabato 11 dicembre 2021) Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:35, con la tredicesima puntata di stagione, che si occuperà del suicidio assistito di Dj Fabo. stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in pretura: argomento della tredicesima puntata sarà la morte di Dj Fabo, avvenuta tramite suicidio assistito il 27 febbraio del 2017. Prima che il Parlamento italiano approvasse la legge sul biotestamento, il tribunale di Milano processava Marco Cappato, esponente del Partito Radicale impegnato nei diritti civili, con l'accusa di aver rafforzato e agevolato l'intento suicidario di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo. Il 25 febbraio del 2017 Marco Cappato aveva accompagnato Fabiano a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021) Unintornasu, alle 00:35, con la tredicesima puntata di stagione, che si occuperà del suicidio assistito di Djsu, alle 00:35, va in onda Unin: argomento della tredicesima puntata sarà ladi Dj, avvenuta tramite suicidio assistito il 27 febbraio del 2017. Prima che il Parlamento italiano approvasse la legge sul biotestamento, il tribunale di Milano processava Marco Cappato, esponente del Partito Radicale impegnato nei diritti civili, con l'accusa di aver rafforzato e agevolato l'intento suicidario di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj. Il 25 febbraio del 2017 Marco Cappato aveva accompagnato Fabiano a ...

Advertising

VercesiErnesto : RT @RossEleven: Ho molto apprezzato l’ottimo documentario di #RaiDue sui delitti del #MostroDiFirenze ?@RaiDue? Consiglio di recuperare le… - _anamorfosi_ : Non mi manca uscire il sabato sera. Perché? Perché mi sono un po' rotta della chiacchiera con bevuta. La faccio ogn… - RossEleven : Ho molto apprezzato l’ottimo documentario di #RaiDue sui delitti del #MostroDiFirenze ?@RaiDue? Consiglio di recup… - noproblemichi : @ehblablabla ho la sensazione che prossimamente potrai vedere contemporaneamente sia la Juve che un giorno in pretura - ehblablabla : Un giorno in pretura o juve Venezia? Non mi pongo nemmeno la questione -