Umberto Palermo - La Mole Urbana sarà prodotta a Torino

Leggi su quattroruote

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tra i modelli in arrivo sul mercato il prossimo anno c'è anche un progetto tutto italiano, ladi. Il piccolo quadriciclo entrerà in produzione nel 2022, proprio come previsto: l'assemblaggiocurato all'interno di uno stabilimento di 13 mila metri quadri che verrà allestito in provincia diper produrre fino a 5 mila esemplari all'anno e per il quale sono previste 30 nuove assunzioni. Tricolore. L'Italia è al centro della visione del designer, che ha immaginato il suo veicolo elettrico proprio per città come il capoluogo piemontese: tra i partner dell'iniziativa ci sono anche delle aziende marchigiane specializzate nella lavorazione dell'alluminio. La carrozzeria e altri dettagli saranno infatti realizzati con metallo riciclato e potranno essere a ...