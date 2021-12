Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 15:10 (Di sabato 11 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale 11 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno emergenza cavi del rischio di malattia per un fax e 16,6 volte maggiore rispetto ad un soggetto vaccinato con terza dose Booster e quanto emerge dall’ultimo report integrale dell’istituto superiore di sanità di rischio di morte invece di 11,1 volte maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi e di 6,9 volte superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi quanto al vaccino dopo 5 mesi dal completamento del ciclo ed efficacia delle prevenire la malattia sia nella forma sintomatica che asintomatica scende dal 74% al 39% si legge nel Report ma rimane elevata efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia era in quanto l’efficacia nei vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati mentre risulta pari al 84% nei vaccinati con ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)dailynews radiogiornale 11 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno emergenza cavi del rischio di malattia per un fax e 16,6 volte maggiore rispetto ad un soggetto vaccinato con terza dose Booster e quanto emerge dall’ultimo report integrale dell’istituto superiore di sanità di rischio di morte invece di 11,1 volte maggiore di un vaccinato da meno di 5 mesi e di 6,9 volte superiore a quello di un vaccinato da più di 5 mesi quanto al vaccino dopo 5 mesi dal completamento del ciclo ed efficacia delle prevenire la malattia sia nella forma sintomatica che asintomatica scende dal 74% al 39% si legge nel Report ma rimane elevata efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia era in quanto l’efficacia nei vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi è pari al 93% rispetto ai non vaccinati mentre risulta pari al 84% nei vaccinati con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - NapoliCM : ???? L'annuncio di Spalletti su 3 infortunati: 'Saranno convocati! Su De Laurentiis e i tifosi...' ???… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Grande successo per “Mezza Sala” di Tommaso D’Alia) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Napoli, grandi notizie dall'infermeria: riecco Insigne, Anguissa e Lozano, su Osimhen... Commenta per primo Il Napoli domani affronterà l' Empoli e Spalletti inizia a ritrovare alcuni pezzi mancanti. Questa mattina allenamento a Castel Volturno, ecco il report della sessione con le ultime dall'infermeria: Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra. ...

Cagliari, Mazzarri: 'Contro l'Inter muovere palla rapidamente e far correre loro' Stiamo progredendo, nelle ultime quattro gare abbiamo fatto punti, solo a Verona non abbiamo ... (Getty Images) tutte le notizie di cagliari inter mazzarri Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [ { ...

Covid, news. Iss: "Rischio di morte 16 volte più alto per i no vax". LIVE Sky Tg24 Sant’Agata, annullata interruzione idrica programmata Qualcuno ha pubblicato sui social una notizia ripresa dal sito del Comune di Crevalcore relativo all’interruzione del servizio idrico per il giorno 13 dicembre… L’interruzione idrica non ci sarà! I ...

Covid: 565 nuovi contagi nelle Marche, 110 nella provincia di Macerata. Morto un 83enne 1' di lettura 11/12/2021 - Sono 565 i contagi da coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.139 tamponi: 3.991 nel percorso diagnostico e 3.148 n ...

Commenta per primo Il Napoli domani affronterà l' Empoli e Spalletti inizia a ritrovare alcuni pezzi mancanti. Questa mattina allenamento a Castel Volturno, ecco il report della sessione con ledall'infermeria: Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Anguissa, Lozano e Insigne hanno fatto intera seduta con la squadra. ...Stiamo progredendo, nellequattro gare abbiamo fatto punti, solo a Verona non abbiamo ... (Getty Images) tutte ledi cagliari inter mazzarri Leggi i commenti Serie a: tutte le[ { ...Qualcuno ha pubblicato sui social una notizia ripresa dal sito del Comune di Crevalcore relativo all’interruzione del servizio idrico per il giorno 13 dicembre… L’interruzione idrica non ci sarà! I ...1' di lettura 11/12/2021 - Sono 565 i contagi da coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.139 tamponi: 3.991 nel percorso diagnostico e 3.148 n ...