Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 14:10 (Di sabato 11 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il virus torna ai livelli di aprile oltre 20.000 contagi 118 vittime la Calabria è in giallo altri 5 Regione limite pronto il decreto per la revoca pasta e positivi figliolo punta oltre 6 milioni di iniezioni parte dal 16 dicembre la somministrazione dei primi milione e mezzo di dosi di vaccino ad uso pediatrico destinati ai bambini 35 gli 11 anni il monitoraggio dell’ istituto superiore sanità sale l’incidenza salgono i ricoveri la Calabria tratta in zona gialla Perretta Domina la variante Delta Ma già vendite case sarebbero omicron 20497 casi nuovi in Italia secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute 118 morti 716287 tamponi effettuati in 24 ore un tasso di possibilità del 9% era dal 3 aprile che non si raggiungevano i 20 mila cartina con la metà dei ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il virus torna ai livelli di aprile oltre 20.000 contagi 118 vittime la Calabria è in giallo altri 5 Regione limite pronto il decreto per la revoca pasta e positivi figliolo punta oltre 6 milioni di iniezioni parte dal 16 dicembre la somministrazione dei primi milione e mezzo di dosi di vaccino ad uso pediatrico destinati ai bambini 35 gli 11 anni il monitoraggio dell’ istituto superiore sanità sale l’incidenza salgono i ricoveri la Calabria tratta in zona gialla Perretta Domina la variante Delta Ma già vendite case sarebbero omicron 20497 casi nuovi in Italia secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute 118 morti 716287 tamponi effettuati in 24 ore un tasso di possibilità del 9% era dal 3 aprile che non si raggiungevano i 20 mila cartina con la metà dei ...

