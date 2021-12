Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 11:10 (Di sabato 11 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo Picco per la quarta Ondata in Italia non si superavano i 20000 contagi dal 3 aprile Per quanto riguarda i morti che sono stati 100 di sotto bisogna risalire al 28 maggio sette regioni superano la soglia di ha 10% per l’occupazione di posti letto covid nelle terapie Intensive Calabria Friuli Venezia Giulia Marche Bolzano Trento Veneto parte il 16 dicembre la somministrazione del primo milione e mezzo di dosi di vaccino dei bambini tra i 5 e gli 11 anni boom di prenotazioni oggi in Veneto più di 4 mila contagiati allarme dei governatori del Veneto Luca Zaia la governatrice di New York di fronte all’aumento dei contatti Iren luce l’obbligo delle mascherine al chiuso la norma scatterà da lunedì 13 dicembre durerà almeno fino al 15 gennaio per i trasgressori multe fino a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo Picco per la quarta Ondata in Italia non si superavano i 20000 contagi dal 3 aprile Per quanto riguarda i morti che sono stati 100 di sotto bisogna risalire al 28 maggio sette regioni superano la soglia di ha 10% per l’occupazione di posti letto covid nelle terapie Intensive Calabria Friuli Venezia Giulia Marche Bolzano Trento Veneto parte il 16 dicembre la somministrazione del primo milione e mezzo di dosi di vaccino dei bambini tra i 5 e gli 11 anni boom di prenotazioni oggi in Veneto più di 4 mila contagiati allarme dei governatori del Veneto Luca Zaia la governatrice di New York di fronte all’aumento dei contatti Iren luce l’obbligo delle mascherine al chiuso la norma scatterà da lunedì 13 dicembre durerà almeno fino al 15 gennaio per i trasgressori multe fino a ...

