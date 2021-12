Ue: Ricci, 'da città e sindaci può arrivare grande spinta europeista' (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "I sindaci italiani possono dare un contributo concreto al futuro del Paese e a quello dell'Europa, perché occupandosi quotidianamente dei problemi delle città esprimono il livello più avanzato di riformismo dei territori". Lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente Ali, Matteo Ricci, intervenuto oggi al “S&D "The Future is Democracy: Progressive Europe at crossroads” di Firenze. "In questi anni il Covid-19 ha inaspettatamente portato una svolta all'Ue, che non possiamo compromettere con scelte sbagliate. I sindaci sono tra i principali “beneficiari” del Piano per la Ripresa dell'Europa e dobbiamo dimostrare che quella svolta, avvenuta in un momento drammatico per tutto il mondo, produce dei risultati. Da mesi diciamo che la parola d'ordine è la velocità, perché se l'Italia non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Iitaliani possono dare un contributo concreto al futuro del Paese e a quello dell'Europa, perché occupandosi quotidianamente dei problemi delleesprimono il livello più avanzato di riformismo dei territori". Lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente Ali, Matteo, intervenuto oggi al “S&D "The Future is Democracy: Progressive Europe at crossroads” di Firenze. "In questi anni il Covid-19 ha inaspettatamente portato una svolta all'Ue, che non possiamo compromettere con scelte sbagliate. Isono tra i principali “beneficiari” del Piano per la Ripresa dell'Europa e dobbiamo dimostrare che quella svolta, avvenuta in un momento drammatico per tutto il mondo, produce dei risultati. Da mesi diciamo che la parola d'ordine è la velocità, perché se l'Italia non ...

