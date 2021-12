Ue: Ricci, ‘da città e sindaci può arrivare grande spinta europeista’ (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “I sindaci italiani possono dare un contributo concreto al futuro del Paese e a quello dell’Europa, perché occupandosi quotidianamente dei problemi delle città esprimono il livello più avanzato di riformismo dei territori”. Lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente Ali, Matteo Ricci, intervenuto oggi al “S&D “The Future is Democracy: Progressive Europe at crossroads” di Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Iitaliani possono dare un contributo concreto al futuro del Paese e a quello dell’Europa, perché occupandosi quotidianamente dei problemi delleesprimono il livello più avanzato di riformismo dei territori”. Lo ha detto il sindaco di Pesaro e presidente Ali, Matteo, intervenuto oggi al “S&D “The Future is Democracy: Progressive Europe at crossroads” di Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

