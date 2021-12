Udinese-Milan, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 11 dicembre 2021) La diciassettesima giornata di Serie A offre uno scontro interessante: Udinese–Milan. Il match è in programma questa sera alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine. Il Milan arriva a questa sfida da capolista, dopo la dipartita del Napoli per mano dell’Atalanta nel turno precedente. Dovrà quindi difendere il primato in classifica e confermare le ottime prestazioni fornite contro Genoa e Salernitana. L’Udinese deve invece far fronte al cambio tecnico, con Gotti che è stato esonerato nelle scorse ore e Cioffi che ha preso momentaneamente il suo posto. Bianconeri chiamati a riscattarsi, con una vittoria che manca da più di un mese: era il 7 novembre e Beto e compagni battevano in casa il Sassuolo. Milan in piena emergenza e cambio tecnico bianconero L’Udinese, orfano di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) La diciassettesima giornata diA offre uno scontro interessante:. Il match è in programma questa sera alle 20:45 alla Dacia Arena di Udine. Ilarriva a questa sfida da capolista, dopo la dipartita del Napoli per mano dell’Atalanta nel turno precedente. Dovrà quindi difendere il primato in classifica e confermare le ottime prestazioni fornite contro Genoa e Salernitana. L’deve invece far fronte al cambio tecnico, con Gotti che è stato esonerato nelle scorse ore e Cioffi che ha preso momentaneamente il suo posto. Bianconeri chiamati a riscattarsi, con una vittoria che manca da più di un mese: era il 7 novembre e Beto e compagni battevano in casa il Sassuolo.in piena emergenza e cambio tecnico bianconero L’, orfano di ...

