Udinese-Milan, Romagnoli: “Partita per dimenticare la Champions” (Di sabato 11 dicembre 2021) Alessio Romagnoli, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Udinese-Milan, 17° turno della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 dicembre 2021) Alessio, giocatore rossonero, ha parlato a 'TV' prima di, 17° turno della Serie A 2021-2022

Advertising

calciomercatoit : ??MARATONA #SerieA: SEGUI LA DIRETTA ??Conduce: @MarcoGiordano6 ??Con: @RiccardoMeloni4, @GiuliaGiroldini e… - MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - MilanWorldForum : +++ Maldini nel pre Udinese - Milan. Le dichiarazioni QUI -) - 11contro11 : #Udinese-#Milan, le formazioni ufficiali: Kessié in panchina #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - AgoCannella : @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @enrick81 @misterf_tweets @MaielloInside @fabriziomico @OltreTv… -