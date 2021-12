Udinese Milan: rissa nel finale e rosso per Success (Di sabato 11 dicembre 2021) rosso a Success nel finale di Udinese-Milan: rissa scatena e colpo a Florenzi per l’attaccante bianconero Un finale caldissimo alla Dacia Arena quello fra Udinese e Milan. La partita metteva in palio punti importanti, con i bianconeri bisognosi di punti dopo l’esonero di Gotti e i rossoneri per non perdere terreno dalla vetta. Nel finale si è acceso anche un parapiglia che ha portato l’espulsione di Success. Proprio l’attaccante bianconero è stato il protagonista ad aver scatenato la rissa. Prima colpisce Maignan pronto al rilancio e poi spintona Florenzi. Si accende così nel finale la sfida, poi placata con l’intervento di alcuni compagni, panchina e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021)neldiscatena e colpo a Florenzi per l’attaccante bianconero Uncaldissimo alla Dacia Arena quello fra. La partita metteva in palio punti importanti, con i bianconeri bisognosi di punti dopo l’esonero di Gotti e ineri per non perdere terreno dalla vetta. Nelsi è acceso anche un parapiglia che ha portato l’espulsione di. Proprio l’attaccante bianconero è stato il protagonista ad aver scatenato la. Prima colpisce Maignan pronto al rilancio e poi spintona Florenzi. Si accende così nella sfida, poi placata con l’intervento di alcuni compagni, panchina e ...

