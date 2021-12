Udinese Milan, le formazioni ufficiali: centrocampo inedito per Pioli (Di sabato 11 dicembre 2021) Alle ore 20:45 scenderanno in campo alla Dacia Arena Udinese e Milan. I due allenatori hanno da poco diramato le formazioni ufficiali, queste le scelte di Cioffi e Pioli. Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi Stefano Pioli MilanMilan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All: Pioli Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Alle ore 20:45 scenderanno in campo alla Dacia Arena. I due allenatori hanno da poco diramato le, queste le scelte di Cioffi e(3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Beto, Deulofeu. All. Cioffi Stefano(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All:

