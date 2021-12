Udinese-Milan, i convocati di Pioli: ritorna Castillejo | Serie A News (Di sabato 11 dicembre 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Milan, gara che si giocherà questa sera alla Dacia Arena. ritorna Castillejo Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 dicembre 2021) Stefanoha diramato la lista deiper, gara che si giocherà questa sera alla Dacia Arena.

