Udinese-Milan, i convocati di Pioli: rientra il centrocampista! (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Milan ha appena comunicato la lista dei convocati in vista della trasferta di stasera contro l’Udinese. Pioli potrà contare sul ritorno di Castillejo, al rientro dopo una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata nella sfida contro il Bologna. Castillejo, MilanConsiderate le assenze certe di Calabria, Kjaer, Rebic, Giroud, Leao e Pellegri, questa è la lista dei convocati: PORTIERIMaignan, Mirante, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIIbrahimovi?, Maldini. Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilha appena comunicato la lista deiin vista della trasferta di stasera contro l’potrà contare sul ritorno di Castillejo, al rientro dopo una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata nella sfida contro il Bologna. Castillejo,Considerate le assenze certe di Calabria, Kjaer, Rebic, Giroud, Leao e Pellegri, questa è la lista dei: PORTIERIMaignan, Mirante, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBakayoko, Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Kruni?, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIIbrahimovi?, Maldini.

Advertising

MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - michaelgscott0 : RT @MilanNewsit: Milan, sono ben otto gli assenti contro l'Udinese - MilanWorldForum : I convocati di Pioli per Udinese Milan. Le news QUI -) - MilanNewsit : Milan, sono ben otto gli assenti contro l'Udinese - planetwin365ita : ??Trambusto nella parte alta della classifica: si preparano a scendere in campo una #Juventus pronta a sfidare il… -