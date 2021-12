Udinese-Milan | Crudeli si esalta per il gol di Ibrahimovic | la sua reazione VIDEO

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ildelladi Tiziano, incontro valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. Risultato deludente per i meneghini e dunque anche per il commentatore di fede rossonera; Beto ea decidere la sfida: 1-1 con gol scaturito da indecisioni difensive delle squadre protagoniste. Zlatane compagni sono riusciti a superare il muro eretto dai friulani soltanto parzialmente, con i bianconeri paerò abilissimi a caricarsi grazie al pubblico casalingo e straordinari nel difendere il preziosissimo risultato contro la capolista; primo punto importante dell’era Cioffi.infuriato per l’inaspettata gol di Beto, matosi per il pari di. ...

L'attaccante portoghese dell'ha festeggiato in modo particolare il gol del'1 - 0 contro il, già il settimo del suo ottimo campionato. Beto ha infatti riproposto la celebre esultanza della stella dei Lakers LeBron ...Le parole a Sky Sport di Sandro Tonali delal termine della sfida contro l'alla Dacia Arena Tonali ha parlato a Sky al termine della partita. Le parole del centrocampista rossonero:- "Siamo delusi perchè abbiamo buttato via il primo tempo. Potevamo non perdere tanti palloni. Ci dispiace siamo delusi. ...Cosa è successo al 94' di Udinese-Milan 1-1: rosso a Success L'Udinese resta in 10 per gli ultimi attimi di gara. Dopo il pareggio del Milan, la breve reazione dei bianconeri ha portato a un'occasione ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Udinese-Milan 1-1 con le pagelle della partita: Beto segna e celebra alla LeBron, Ibrahimovic va in lotta con Becao e salva ...