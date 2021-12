Udinese-Milan | Cioffi | “Felicissimo per la prestazione”

Advertising

SkySport : UDINESE-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Beto (17’) ? #Ibrahimovic (90+2’) ? ???? SERIE A - 17^ GIORNATA ??… - capuanogio : Il primo tempo del #Milan a Udine in due numeri: 71% possesso palla, 0 tiri nello specchio della porta (solo 3 tent… - calciomercatoit : ??MARATONA #SerieA: SEGUI LA DIRETTA ??Conduce: @MarcoGiordano6 ??Con: @RiccardoMeloni4, @GiuliaGiroldini e… - andreastoolbox : Udinese-Milan, Pioli: 'Poca lucidità e troppi errori difensivi' | Sky Sport - Milannews24_com : Le parole di Cioffi in conferenza? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Milan

L'attaccante dell'Beto ha parlato al termine della sfida contro il. Le sue parole a Sky Sport Beto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida. Le parole dell'attaccante bianconero: GOL - "Il gol è difficile perché dovevo farlo subito e non al secondo tentativo. Ilè una squadra forte, ......in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDInome Associazione Calcioanno di fondazione 1899 allenatore Stefano Pioli stadio Giuseppe Meazza Leggi anche1 ...Il Milan, malgrado il pari raggiunto con carattere ... potevamo non perdere tutti quei palloni in mezzo al campo che hanno permesso all'Udinese di colpire in ripartenza. La nostra reazione nel secondo ...Finisci 1-1 l'anticipo della 17° giornata di Serie A tra Udinese e Milan. Alla Dacia Arena, i rossoneri trovano il pari in pieno recupero, grazie al settimo centro in campionato di Zlatan Ibrahimovic.