Udinese-Milan, che svista: sbagliata la maglietta di Messias (FOTO) (Di sabato 11 dicembre 2021) Una svista che sta facendo il giro dei social e dei telefonini. Nel corso del secondo tempo di Udinese-Milan, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, Stefano Pioli decide di buttare nella mischia contemporaneamente Tonali, Kessie e Messias. Proprio quest’ultimo, però, entra in campo con il nome sulla maglietta sbagliato. Meessias si legge sulla maglietta con una E di troppo che scatena anche i social. Per il momento non una serata da ricordare per i rossoneri, in campo e fuori. Meessias? #Messias #Milan #UdineseMilan pic.twitter.com/lT4CXlV1CK — Alessandro Passanti (@AlePassanti) December 11, 2021 Meesias. Tutto a posto, magazzinieri più in forma di Bakayoko. ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Unache sta facendo il giro dei social e dei telefonini. Nel corso del secondo tempo di, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, Stefano Pioli decide di buttare nella mischia contemporaneamente Tonali, Kessie e. Proprio quest’ultimo, però, entra in campo con il nome sullasbagliato. Meessias si legge sullacon una E di troppo che scatena anche i social. Per il momento non una serata da ricordare per i rossoneri, in campo e fuori. Meessias? #pic.twitter.com/lT4CXlV1CK — Alessandro Passanti (@AlePassanti) December 11, 2021 Meesias. Tutto a posto, magazzinieri più in forma di Bakayoko. ...

