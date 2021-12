Udinese-Milan 1-1 | pareggio in extremis di Zlatan Ibrahimovic! | News

Advertising

SkySport : UDINESE-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Beto (17’) ? #Ibrahimovic (90+2’) ? ???? SERIE A - 17^ GIORNATA ??… - capuanogio : Il primo tempo del #Milan a Udine in due numeri: 71% possesso palla, 0 tiri nello specchio della porta (solo 3 tent… - calciomercatoit : ??MARATONA #SerieA: SEGUI LA DIRETTA ??Conduce: @MarcoGiordano6 ??Con: @RiccardoMeloni4, @GiuliaGiroldini e… - Andreasaltato : Gol di culo del Milan, ma l'Udinese era veramente cotta alla fine - repubblica : Serie A, Udinese-Milan 1-1. A segno Beto al 17', i rossoneri pareggiano al 92' con Ibra ma il loro primato e' a ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Milan

Ha spiegato anche questo Paolo Maldini , intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di: 'In questo momento si dicono tante cose, ma vi posso assicurare che un 10% di queste si ...... moviola e cronaca live Allo stadio Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...Isaac Success ha perso le staffe durante la fase conclusiva di Udinese-Milan, diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022. L’esterno d’attacco bianconero, sul risultato di 1-1 e a 30” dal termine ...Un gol di Beto illude i friulani, gelati dallo svedese nel recupero. Sorpasso Inter in caso di vittoria col Cagliari ...