Udinese-Milan 1-1, Ibra pareggia nel finale: tabellino e highlights (Di sabato 11 dicembre 2021) Male il primo tempo, assedio nel secondo. L'attaccante svedese permette ai rossoneri di conquistare un punto Udinese-Milan, tabellino e highlights – Un'Udinese molto ostica mette non poca difficoltà al Milan allenato da Stefano Pioli. I rossoneri sbagliano in avanti e si fanno sorprendere da un contropiede ben fatto dagli uomini di Gabriele Cioffi, che approfittano anche di una vistosa disattenzione della coppia difensiva rossonera formata da Tomori e Romagnoli, dato il grave infortunio al ginocchio che fermerà il loro compagno di squadra Kjaer per diversi mesi.

