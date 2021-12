Udinese | l’ultimo saluto di Gotti | «Grazie a chi mi è stato vicino negli ultimi anni»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Luca, ex tecnico dell’, ha voluto salutare per l’ultima volta i suoi ex tifosi e tutto l’ambiente friulano Luca, ex tecnico dell’, ha acquiuna pagina del Messaggero Veneto. L’obiettivo era quello di salutare, tramite una lettera, i tifosi bianconeri e tutto l’ambiente friulano dopo la separazione. Questo il suo messaggio. «Come è noto, non sono persona che ama il clamore o le cose eclatanti, Però in questi giorni ho ricevuto un numero talmente impressionante di attestati di stima e di affetto che mi hanno suggerito di scrivere queste righe. L’non è la squadra di calcio della città di Udine, l’è una passione in tutto il Friuli e per i friulani nel mondo. Qualche anno fa mi colpì l’elogio del friulano di Mauro Corona, ...