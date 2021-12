Udine, incidente sulla A23. Chi è il poliziotto investito mentre faceva dei rilievi (Di sabato 11 dicembre 2021) L’assistente Capo Coordinatore della Polizia stradale di Amaro, Maurizio Tuscano, è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre stava effettuando i rilievi di un incidente accaduto poco prima sulla A23, tra Udine Nord e Gemona del Friuli dove. Nonostante i soccorsi del 118 e i tentativi di rianimarlo, Tuscano è morto sul colpo. L’agente aveva 58 anni, era sposato e aveva un figlio. Gli mancavano due anni per andare in pensione. Nel 2007 Tuscano era stato insignito della medaglia d’argento al merito di servizio e nel 2014 della medaglia d’oro. Il giovane automobilista che ha investito l’agente si è subito fermato e ha cercato di prestare soccorso. Ha collaborato con gli inquirenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La titolare del Viminale Luciana ... Leggi su open.online (Di sabato 11 dicembre 2021) L’assistente Capo Coordinatore della Polizia stradale di Amaro, Maurizio Tuscano, è morto dopo essere stato travolto da un’autostava effettuando idi unaccaduto poco primaA23, traNord e Gemona del Friuli dove. Nonostante i soccorsi del 118 e i tentativi di rianimarlo, Tuscano è morto sul colpo. L’agente aveva 58 anni, era sposato e aveva un figlio. Gli mancavano due anni per andare in pensione. Nel 2007 Tuscano era stato insignito della medaglia d’argento al merito di servizio e nel 2014 della medaglia d’oro. Il giovane automobilista che hal’agente si è subito fermato e ha cercato di prestare soccorso. Ha collaborato con gli inquirenti per chiarire la dinamica dell’. La titolare del Viminale Luciana ...

poliziadistato : Maurizio, della #Poliziastradale di Amaro, Udine, è morto stamattina all'alba mentre era in servizio sull'A23. Stav… - enpaonlus : Distrutto il furgone degli animalisti: raccolta fondi per acquistarne un altro - edavid57edavid : RT @repubblica: Udine, agente della Polstrada travolto e ucciso da un'auto sull'A23 mentre fa rilievi dopo incidente - BollettinoDi : RT @poliziadistato: Maurizio, della #Poliziastradale di Amaro, Udine, è morto stamattina all'alba mentre era in servizio sull'A23. Stava ef… - Esterin62237731 : RT @poliziadistato: Maurizio, della #Poliziastradale di Amaro, Udine, è morto stamattina all'alba mentre era in servizio sull'A23. Stava ef… -