(Di sabato 11 dicembre 2021), aggressivi, senza fissa dimora e con precedenti: sono i 3protagonisti di una violentanotturna. È una scena cruda, di furia cieca, quella che si sono ritrovati di fronte i carabinieri di pattuglia allo scalo ferroviario capitolino quando, all’improvviso, in via Marsala hanno intercettato casualmente tre immigrati africani che se le stavano dando di santa ragione. Sferrando, unol’altro.. Unascoppiata all’improvviso, e per futili motivi, in mezzo a passanti sgomenti e spaventati che svoltando un angolo di quel quadrante si sono ritrovati ...

Advertising

SecolodItalia1 : Ubriachi, violenti, tutti contro tutti: volano calci e pugni nella rissa tra somali alla Stazione Termini… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriachi violenti

Secolo d'Italia

... nel corso di un intervento per placare i due esagitatiche aggredivano i passanti in ... si conferma una città dove gli episodisono circoscritti. E proprio per questa sua peculiarità,...... e che si rendono protagonisti, spesso in stato di alterazione alcolica, di comportamenti, ... a seguito di controlli, hanno identificato alcuni gruppi di clienti, molti dei quali, che ...Un’altra rissa a Termini. Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato a piede libero tre cittadini somali, un 21enne e due 26enni, tutti senza fissa dimora e già noti all ...LA STORIA Violentata, picchiata e insultata. Dalla propria madre. Che è stata rinviata a giudizio per maltrattamenti e violenza sessuale dal giudice Piercarlo Frabotta, tra diversi dubbi ...