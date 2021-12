Tutti gli eventi di “Incanto di Natale”: il programma completo della VI edizione (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiBenevento – Di seguito il programma dettagliato della VI edizione di “Incanto di Natale“. In particolare, si segnala che il prossimo appuntamento con “La natività” si terrà domenica 12 novembre, differentemente da quanto precedentemente comunicato, a causa delle odierne avverse condizioni meteo. SABATO 11 DICEMBRE 2021 PALAZZO PAOLO V – SALA ROSSA Dalle ore 17,30 alle ore 20,00 Inaugurazione EMOZION’Arte di Ornella De Blasis e Enza Izzo DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 PIAZZA F. TORRE Dalle ore 17,30 alle ore 20,30 La Natività Fantasy music Academy in concerto MUSEO ARCOS – SEZIONE EGIZIA DEL MUSEO DEL SANNIO ore 16,00 Natale AL MUSEO MUSEI GIOCANDO Amuleti e simboli egizi. A cura di Sannio Europa-Provincia di Benevento Info e prenotazioni 345 7542984 I ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiBenevento – Di seguito ildettagliatoVIdi “di“. In particolare, si segnala che il prossimo appuntamento con “La natività” si terrà domenica 12 novembre, differentemente da quanto precedentemente comunicato, a causa delle odierne avverse condizioni meteo. SABATO 11 DICEMBRE 2021 PALAZZO PAOLO V – SALA ROSSA Dalle ore 17,30 alle ore 20,00 Inaugurazione EMOZION’Arte di Ornella De Blasis e Enza Izzo DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 PIAZZA F. TORRE Dalle ore 17,30 alle ore 20,30 La Natività Fantasy music Academy in concerto MUSEO ARCOS – SEZIONE EGIZIA DEL MUSEO DEL SANNIO ore 16,00AL MUSEO MUSEI GIOCANDO Amuleti e simboli egizi. A cura di Sannio Europa-Provincia di Benevento Info e prenotazioni 345 7542984 I ...

