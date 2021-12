Tutti esultano per Zaki | ma se ne fregano dei detenuti italiani all’estero

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 11 dicembre 2021) Esiste un’emergenza in Italia che, per una nostra evidente debolezza in politica estera, passa costantemente sottotraccia. Questa emergenza ha il volto dei quasi 3mila, di cui almeno 500 incarcerati in Paesi dove la loro incolumità è seriamente a rischio.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021Nel 2019, la Farnesina ha pubblicato un vademecum, messo a punto dalla Direzione generale per gli, per ie per i loro familiari. Tali regole avevano lo scopo di spiegare quale strada seguire per ricevere aiuto dalle ambasciate e dai consolati: le accuse infondate contro Marco ZennaroL’imprenditore ...