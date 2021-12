Tudor: «Gasperini ha capito anni fa ciò che molti hanno capito ora: se non corri e pressi, la qualità non esce» (Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore del Verona, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Se Zapata vale 33 milioni, quanto vale Simeone? “I valori sono sempre più esagerati. Noi ci teniamo stretto Giovanni, loro penso siano contenti di Zapata. Sarà una sfida tra due ottimi attaccanti, tra le altre cose. Mi aspetto una gara bella, difficile e stimolante, contro una delle favorite per lo Scudetto. Noi siamo motivati e stiamo bene”. Sarà una gara tattica o più pirotecnica? “Difficile dirlo. Giocano due squadre che si riconoscono l’una nell’altra. Dipende da chi sbaglierà, dipenderà anche dai cambi. Sarà sicuramente una battaglia. Potrebbe essere una bella gara, perché non ci sono calcoli: il modo di pensare calcio è molto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore del Verona, Igor, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Se Zapata vale 33 milioni, quanto vale Simeone? “I valori sono sempre più esagerati. Noi ci teniamo stretto Giov, loro penso siano contenti di Zapata. Sarà una sfida tra due ottimi attaccanti, tra le altre cose. Mi aspetto una gara bella, difficile e stimolante, contro una delle favorite per lo Scudetto. Noi siamo motivati e stiamo bene”. Sarà una gara tattica o più pirotecnica? “Difficile dirlo. Giocano due squadre che si riconoscono l’una nell’altra. Dipende da chi sbaglierà, dipenderà anche dai cambi. Sarà sicuramente una battaglia. Potrebbe essere una bella gara, perché non ci sono calcoli: il modo di pensare calcio è molto ...

Advertising

napolista : #Tudor: «#Gasperini ha capito anni fa ciò che molti hanno capito ora: se non corri e pressi, la qualità non esce»… - TuttoHellasVer1 : Igor Tudor: «Stimo molto Gasperini, si merita tutti gli elogi raccolti in questi anni» - CalcioNews24 : #Verona, #Tudor: «#Gasperini più avanti di tutti, #Atalanta da Scudetto» - sportface2016 : #VeronaAtalanta Così #Tudor alla vigilia del match in conferenza stampa - junews24com : Tudor: «Atalanta 25% per lo Scudetto. Gasperini? Ha capito una cosa 10 anni fa» - -