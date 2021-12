Tudor | «Con l' Atalanta gara stimolante | siamo carichi»

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Unabella, difficile e – proprio per questo motivo –, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello Scudetto. Noi però stiamo bene e, daremo tutto. Verona esi somigliano per certi versi, vincerà chi sbaglierà di meno e, forse, saranno i cambi a essere decisivi. Entrambe le squadre in campo faranno pochi calcoli, quindi penso possa essere unadivertente”. Il tecnico dell’Hellas Igorha presentato così la sfida con gli orobici in programma domani al ‘Bentegodi’. “Gasperini ha capito con grande anticipo che nel calcio di oggi hanno sempre più importanza la fisicità e la condizione atletica. Senza corsa, senza intensità, senza tenuta fisica, la qualità dei singoli non può più emergere – ha proseguito parlando ...

Lo ha dichiarato Igor, tecnico del Verona, in vista della prossima gara di campionato: "... Gasperini? Ha capitogrande anticipo che nel calcio di oggi hanno sempre più importanza la fisicità ...si è poi soffermato su Gasperini, tecnico degli orobici: "Ha capitogrande anticipo che nel calcio di oggi hanno sempre più importanza la fisicità e la condizione atletica. Senza corsa, ...Vota la formazione dei tifosi per Hellas Verona-Atalanta di domani pomeriggio: quale miglior undici per battere la squadra di Tudor? Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per l’Atalanta diventa ...VERONA - Igor Tudor, allenatore del Verona, è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima partita di campionato: "Atalanta? Una gara bella, difficile e - proprio per questo motivo - stimo ...