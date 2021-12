Trovato il corpo della bimba travolta dal fiume (Di sabato 11 dicembre 2021) Fine delle speranze: è stato Trovato oggi il corpo senza vita della bambina di 10 anni travolta dalla corrente del fiume, al confine tra Slovenia e Croazia. Ne ha dato notizia la polizia croata che spiega come gli agenti di sicurezza erano... Leggi su europa.today (Di sabato 11 dicembre 2021) Fine delle speranze: è statooggi ilsenza vitabambina di 10 annidalla corrente del, al confine tra Slovenia e Croazia. Ne ha dato notizia la polizia croata che spiega come gli agenti di sicurezza erano...

